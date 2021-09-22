Унікальна операція у Львові. Фото: Facebook

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У Львові провели першу в Україні трансплантацію легень та першу трансплантацію серця дитині.

За один день було проведено одразу дві унікальні операції. Про це повідомляє Олег Самчук у Facebook, лікар Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова.

Перші в Україні легені пересадили 56-річному львів’янину. Чоловік хворів на бульозну емфізему легенів понад 10 років, три з яких він практично не виходив із дому через кисневу залежність. Без пересадки він не прожив би й кількох місяців, однак його врятували донорські легені, які дісталися йому від померлого чоловіка.

Трансплантацію провели українські кардіохірурги з допомогою польських колег — на їхньому рахунку понад сотні пересадок легенів. Вони приїхали із міста Забже із Сілезького центру хвороб серця, де команда українських лікарів неодноразово проходила стажування.

Друга операція з пересадки серця дитині дозволила врятувати життя 13-річному юнаку з Волині, у якого в липні раптово стався інсульт. Він декілька тижнів провів у реанімації, а серце хлопчика однаково «здавало». Йому терміново потрібна була пересадка.

Трансплантацію печінки провели також 37-річній львів’янці, що мала цироз. Ця хвороба не піддається лікуванню, тому молодій жінці потрібна була пересадка. Нирки отримали і 40-річний чоловік із Донеччини та 45-річний чоловік із Тернопільщини. Обоє чоловіків хворіли на хронічний глоуронефрит та перебували на діалізі.

Крім того, було вилучено рогівку, яку планують трансплантувати в четвер. Останньої у Львові посмертно не пересаджували останніх 20 років. А також було трансплантовано дві нирки й печінку — із серцем і легенями п’ять органів за один день.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові провели надзвичайно складну операцію на серці одразу двом пацієнтам.