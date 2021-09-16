Операція на кістковий мозок. Фото: Facebook

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У Черкаському обласному онкологічному диспансері вперше провели трансплантацію стовбурових клітин від неродинного донора.

Усього в онкодиспансері за весь період виконали понад 50 аутологічних трансплантацій кісткового мозку дорослим пацієнтам та дітям, а також одну алогенну родинну. Про це повідомляє прес-служба лікарні.

Черкащанка Еліна, яку прооперували, до цього разом із рідними збирала документи, аби зробити трансплантацію в Туреччині, але в останній момент вирішили провести операцію в Черкасах.

За словами директора лікарні, пацієнтка лікується вже кілька років. У Черкаському онкодиспансері дівчину готували до трансплантації — провели високодозову хімієтерапію за спеціальною програмою. У такий спосіб медики препаратами знищили кістковий мозок пацієнтки із пухлиною, аби на це місце підсадити дібрані лабораторно-молекулярно клітини.

Потрібно, щоби клітини прижилися й почали розмножуватися, зокрема, необхідно диференціювати та вирости повноцінні еритроцити, лейкоцити, тромбоцити та інші корисні для людини елементи крові. У середньому потрібно чекати близько 10 днів, коли кістковий мозок почне працювати в пацієнта.

Транспортували кістковий мозок із Німеччини літаком. Після забору біоматеріалу фахівці мають діяти оперативно, адже за 72 години мають перевезти та виконати переливання клітин реципієнту. Зберігається трансплантат у спеціальній сумці з дотриманням температурних умов. Після трансплантації стовбурових клітин пацієнтка перебуває під доглядом лікарів протягом ста днів, адже триває період відновлення кісткового кровотворення та спостереження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові провели надзвичайно складну операцію на серці одразу двом пацієнтам. Уперше медики Центру серця й судин провели втручання на мітральному клапані — протезування та пластику крізь п’ятисантиметрову щілину між ребрами.