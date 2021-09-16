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Ракурс
Операция на костный мозг. Фото: Facebook

Уникальную операцию провели в Черкасском онкодиспансере (ФОТО, ВИДЕО)

16 сен 2021, 14:57
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В Черкасском областном онкологическом диспансере впервые провели трансплантацию стволовых клеток от неродственного донора.

Всего в онкодиспансере за весь период выполнили более 50 аутологичных трансплантаций костного мозга взрослым пациентам и детям, а также одну аллогенную семейную. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Черкащанка Элина, которую прооперировали, до этого вместе с родными собирала документы, чтобы сделать трансплантацию в Турции, но в последний момент семья решила провести операцию в Черкассах.

Операция на костный мозг. Фото: FacebookПо словам директора больницы, пациентка лечится уже несколько лет. В Черкасском онкодиспансере девушку готовили к трансплантации — провели высокодозную химиотерапию по специальной программе. Таким образом медики препаратами уничтожили костный мозг пациентки с опухолью, чтобы на это место подсадить подобранные лабораторно молекулярно клетки.

Операция на костный мозг. Фото: FacebookНужно, чтобы клетки прижились и начали размножаться, в частности, обходимо дифференцировать и вырасти полноценные эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и другие полезные для человека элементы крови. В среднем нужно ждать около 10 дней, когда костный мозг начнет работать у пациента.

Операция на костный мозг. Фото: FacebookТранспортировали костный мозг из Германии самолетом. После забора биоматериала специалисты должны действовать оперативно, ведь за 72 часа они должны перевезти и выполнить переливание клеток реципиенту. Сохраняется трансплантат в специальной сумке с соблюдением температурных условий.


Операция на костный мозг. Фото: FacebookПосле трансплантации стволовых клеток пациентка находится под присмотром врачей в течение ста дней, ведь продолжается период восстановления костного кроветворения.

Операция на костный мозг. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов прооперировали митральный клапан.

Источник: Ракурс


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