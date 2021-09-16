Киев ответил на «признание» узников ФСБ, обвиняемых во взрыве в Крыму

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Диверсию на газопроводе в оккупированном Россией Крыму, арест ФСБ граждан Украины и заявления российских силовиков о якобы причастность к «теракту» Главного управления разведки Министерства обороны и Меджлиса крымскотатарского народа прокомментировали в МИД Украины.

Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны России. Распространенные в СМИ видео с «признаниями» незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестких пыток, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские дипломаты назвали действия Кремля «неудачной попыткой репрессивных органов РФ», которые таким образом хотят скрыть репрессии против крымскотатарского населения.

Требуем от России немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа, — добавили в МИД.

Киев также призвал мировое сообщество не оставаться в стороне и присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, ФСБ задержало 15 сентября граждан Украины из-за якобы диверсии на газопроводе в Крыму. Задержанные, по данным оккупантов, «признались в работе на Киев». Также Россия утверждала, что Главное управление разведки Минобороны Украины пыталось «устроить в Крыму диверсии с помощью крымскотатарских экстремистов».

Среди задержанных ФСБ лиц оказался заместитель главы «Меджлиса» Нариман Джелял, братья Асан и Азиз Ахтемова, Максим Мартынюк, Виктор Зелинский и Кирилл Буданов. Бомба, согласно бреду оккупантов, доставлялась в головке сыра.