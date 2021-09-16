Київ відповів на “зізнання” бранців ФСБ, звинувачених у вибуху в Криму

https://racurs.ua/ua/n160263-kyyiv-vidpoviv-na-ziznannya-branciv-fsb-zvynuvachenyh-u-vybuhu-v-krymu.html

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Диверсію на газогоні в окупованому Росією Криму, арешт ФСБ громадян України й заяви російських силовиків про нібито причетність до «теракту» Головного управління розвідки Міністерства оборони та Меджлісу кримськотатарського народу прокоментували в МЗС України.

Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Росії. Поширені у ЗМІ відео із «зізнаннями» незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстких тортур, — зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати назвали дії Кремля «невдалою спробою репресивних органів РФ», які таким чином хочуть приховати репресії проти кримськотатарського населення.

Вимагаємо від Росії негайно звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу, — додали в МЗС.

Київ також закликав світову спільноту не залишатися осторонь та долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, ФСБ затримало 15 вересня громадян України за нібито диверсію на газогоні у Криму. Затримані, за даними окупантів, «зізналися у роботі на Київ». Також Росія стверджувала, що Головне управління розвідки Міноборони України намагалося «влаштувати в Криму диверсії за допомогою кримськотатарських екстремістів».

Серед затриманих ФСБ осіб опинився заступник глави «Меджлісу» Наріман Джелял, брати Асан і Азіз Ахтемова, Максим Мартинюк, Віктор Зелінський і Кирило Буданов. Бомба, за маренням окупантів, доставлялася в головці сиру.