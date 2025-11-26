Чотири дитини загинули у пожежі на Черкащині — матері повідомлено про підозру

Ракурсhttps://racurs.ua/
Четверо дітей загинули внаслідок пожежі на Черкащині 22 листопада, фото: ОГП
Чотири дитини загинули у пожежі на Черкащині — матері повідомлено про підозруhttps://racurs.ua/ua/n210524-chotyry-dytyny-zagynuly-u-pojeji-na-cherkaschyni-materi-povidomleno-pro-pidozru.htmlРакурс
У Черкаській області в селі Осітна Уманського району 22 листопада сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.
За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.
Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних, — розповіли у прокуратурі.
Зазначається, що обставини трагедії встановлюються. Розслідування ведеться відразу за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).
Матері вже повідомлено про підозру за ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть, — зазначили в прокуратурі. — Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.