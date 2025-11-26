Четыре ребенка погибли в пожаре в Черкасской области — матери сообщили о подозрении

Четверо детей погибли в результате пожара в Черкасской области 22 ноября, фото: ОГП

https://racurs.ua/n210524-chetyre-rebenka-pogibli-v-pojare-v-cherkasskoy-oblasti-materi-soobschili-o-podozrenii.html

Ракурс

У Черкаській області в селі Осітна Уманського району 22 листопада сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.

За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних, — розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що обставини трагедії встановлюються. Розслідування ведеться відразу за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).