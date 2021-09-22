Дудл. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n160523-google-pryvitav-ukrayinciv-iz-nastannyam-oseni-foto.html

Ракурс

Осінь настала — Google (Гугл), американська компанія-пошуковик, привітала українців із настанням метеорологічної осені.

Компанія створила незвичайний анімований дудл. Відповідне зображення з’явилося на головній сторінці пошуковика сьогодні, 22 вересня.

На фото зображений їжачок, який збирає осіннє листя. Також Гугл додав святкову анімацію сторінки — під час переходу з головної сторінки верхній рядок сипле жовтим листям.

Як зазначають кліматологи, нинішнє метеорологічне літо, яке почалося 14 травня, закінчилося 18 вересня й у цілому тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році — воно тривало 166 днів. За кліматичною нормою 1991−2020 років, нинішня кліматична осінь почалася на три дні пізніше терміну. Пізніше метеорологічна осінь у Київ прийшла торік — 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Христина Пізанська стала героїнею нового дудла від Google.