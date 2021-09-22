Дудл. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n160523-google-pozdravil-ukraincev-s-nastupleniem-oseni-foto.html

Ракурс

Осень наступила — Google (Гугл), американская компания-поисковик, поздравила украинцев с наступлением метеорологической осени.

Компания создала необычный анимированный дудл. Соответствующее изображение появилось на главной странице поисковика сегодня, 22 сентября.

На картинке изображен ежик, который собирает осенние листья. Также Гугл добавил праздничную анимацию страницы — при переходе с главной страницы, верхняя строчка сыплет желтыми листьями.

Как отмечают климатологи, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней. По климатической норме 1991−2020 годов, нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока. Позже метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году — 15 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google.