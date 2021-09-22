К сведению СНБО — ОПЗЖ тепло поздравила «Единую Россию» с победой на выборах

https://racurs.ua/n160522-k-svedeniu-snbo-opzj-teplo-pozdravila-edinuu-rossiu-s-pobedoy-na-vyborah.html

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Партия Виктора Медведчука — «Оппозиционная платформа по жизни» — тепло поздравила с победой на выборах в РФ политическую силу Владимира Путина «Единая Россия».

Текст соответствующего заявления ОПЗЖ обнародовали на всех медийных ресурсах этой партии.

Партия Виктора Медведчука поздравила «всех членов партии, кандидатов от нее, прошедших в Государственную думу Российской Федерации, руководство и председателя партии Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах».

В заявлении ОПЗЖ описываются «успехи» партийного строительства «Единой России» и отмечается, что ее программа «близка русскому народу».

У Медведчука надеются на «продолжение диалога и укрепление межпартийного сотрудничества между „Единой Россией“ и ОПЗЖ во имя восстановления добрососедских отношений Украины и России».

Напомним, что выборы в России продолжались три дня. В Госдуму прошли пять партий:

«Единая Россия» — 49,8% голосов;

КПРФ — 19%;

ЛДПР — 7,5%;

«Справедливая Россия» — 7,5%;

«Новые люди» — 5,32%.

Явка на выборах составила всего около 52%. Голосование в оккупированном россиянами Крыму не признали ведущие страны мира и ЕС.

Возглавляли список «единороссов» министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые были и остаются лидерами агрессивной политики России в отношении Украины.