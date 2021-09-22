До відома РНБО — ОПЗЖ тепло привітала “Єдину Росію” з перемогою на виборах

https://racurs.ua/ua/n160522-do-vidoma-rnbo-opzj-teplo-pryvitala-iedynu-rosiu-z-peremogou-na-vyborah.html

Ракурс

Партія Віктора Медведчука — «Опозиційна платформа за життя» — тепло привітала з перемогою на виборах в РФ політичну силу Володимира Путіна «Єдина Росія».

Текст відповідної заяви ОПЗЖ оприлюднили на всіх медійних ресурсах цієї партії.

Партія Віктора Медведчука привітала «всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної думи Російської Федерації, керівництво та голову партії Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах».

У заяві ОПЗЖ описуються «успіхи"партійного будівництва «Єдиної Росії» і зазначається, що її програма «близька російському народу».

В Медведчука сподіваються на «продовження діалогу і зміцнення міжпартійного співробітництва між «Єдиною Росією» та ОПЗЖ в ім’я відновлення добросусідських відносин України та Росії».

Нагадаємо, що вибори в Росії тривали три дні. У Держдуму пройшли п’ять партій:

«Єдина Росія» — 49,8% голосів;

КПРФ — 19%;

ЛДПР — 7,5%;

«Справедлива Росія» — 7,5%;

«Нові люди» — 5,32%.

Явка на виборах склала всього близько 52%. Голосування в окупованому росіянами Криму не визнали провідні країни світу та ЄС.

Очолювали список «єдиноросів» міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров, які були й залишаються провідниками агресивної політики Росії щодо України.