Перший сніг у Карпатах. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160521-pershyy-snig-vypav-u-karpatah-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах здивувала першим снігом. На одній із найвищих вершин карпатських гір — горі Піп Іван Чорногірський — обмежена видимість, рятувальний пост повністю засніжило.

Температура повітря станом на 8.35 ранку складає −4°С. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

Вітер фіксують північно-західний 3−4 м/с.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2 тис. 28 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший сніг в Україні випаде вже на цьому тижні — опади фіксуватимуть у Карпатах. На решті території замість снігу спостерігатиметься дощ.