Коронавірус. Фото: telegram

https://racurs.ua/ua/n160520-koronavirus-povernuvsya-ponad-6-tys-zarajen-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 21 вересня, вірус виявили у 6 тис. 754 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 175 інфікованих.

Померли від хвороби 105 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774 зараження), Дніпропетровській (556 інфікованих), Донецькій (460 випадків), Києві (456 нових хворих), Львівській (449 захворілих) та Одеській (442 інфікування) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 116 тис. 5 людей. Одну дозу отримали 68 тис. 502 людей, повністю імунізовані — 47 тис. 503 людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що темпи спалаху COVID-19 в Україні вибухові, захворюваність уже наступного тижня перевищить середньоєвропейську. За останній тиждень на 68% зросла кількість нових виявлених випадків. Через тиждень захворюваність в Україні перевищить середньоєвропейську в перерахунку на 100 тис. населення.