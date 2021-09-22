Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус. Фото: Telegram

Коронавирус вернулся — более 6 тыс. заражений за сутки (ИНФОГРАФИКА)

22 сен 2021, 08:54
999

Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 21 сентября, вирус был обнаружен у 6 тыс. 754 граждан. В больницы попали 2 тыс. 175 инфицированных.

Умерли от болезни 105 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774 заражения), Днепропетровской (556 инфицированных), Донецкой (460 случаев), Киеве (456 новых больных), Львовской (449 заболевших) и Одесской (442 инфицирования) областях.


Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравПрививку от коронавируса за минувшие сутки получили 116 тыс. 5 человек. Одну дозу получили 68 тыс. 502 человек, полностью иммунизированы — 47 тыс. 503 человека.

Вакцинация от коронавируса. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что темпы вспышки COVID-19 в Украине взрывные, заболеваемость уже на следующей неделе превысит среднеевропейскую. За последнюю неделю на 68% возросло количество новых выявленных случаев. Через неделю заболеваемость в Украине превысит среднеевропейскую в пересчете на 100 тыс. населения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров