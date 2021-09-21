Темпы COVID-вспышки взрывные, «зеленого» карантина в этом году не будет

https://racurs.ua/n160500-tempy-covid-vspyshki-vzryvnye-zelenogo-karantina-v-etom-godu-ne-budet-kshe.html

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Темпы вспышки COVID-19 в Украине взрывные, заболеваемость уже на следующей неделе превысит среднеевропейскую.

За последнюю неделю на 68% возросло количество новых выявленных случаев. Через неделю заболеваемость в Украине превысит среднеевропейскую в пересчете на 100 тыс. населения.

Сейчас рост суточных госпитализаций ускорился до + 51% за неделю. Это самая ускоренная динамика, которую мы наблюдали в 2021 году. Сейчас эта динамика вдвое превосходит динамику весенней волны, когда было 20−30%, — отметил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Прирост суточных госпитализаций составляет 1,5 тыс. в среднем за сутки. В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 60%.

По мнению экспертов Киевской школы экономики, на этой неделе Черновицкая область может быть переведена на «красный» уровень эпидбезопасности. В зоне риска — все области Западной Украины, Харьковская, Луганская области.