Темпы COVID-вспышки взрывные, «зеленого» карантина в этом году не будет — КШЭhttps://racurs.ua/n160500-tempy-covid-vspyshki-vzryvnye-zelenogo-karantina-v-etom-godu-ne-budet-kshe.htmlРакурс
Темпы вспышки COVID-19 в Украине взрывные, заболеваемость уже на следующей неделе превысит среднеевропейскую.
За последнюю неделю на 68% возросло количество новых выявленных случаев. Через неделю заболеваемость в Украине превысит среднеевропейскую в пересчете на 100 тыс. населения.
Сейчас рост суточных госпитализаций ускорился до + 51% за неделю. Это самая ускоренная динамика, которую мы наблюдали в 2021 году. Сейчас эта динамика вдвое превосходит динамику весенней волны, когда было 20−30%, — отметил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
Прирост суточных госпитализаций составляет 1,5 тыс. в среднем за сутки. В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 60%.
По мнению экспертов Киевской школы экономики, на этой неделе Черновицкая область может быть переведена на «красный» уровень эпидбезопасности. В зоне риска — все области Западной Украины, Харьковская, Луганская области.
Мы ожидаем, что текущая волна по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей в плане того, что не будет такого долгого плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возвращения к зеленому уровню в 2021 году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя так, как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть дольше, чем предыдущая, — сказал Ганиченко.