Погода в Украине. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n160499-pasmurno-i-holodno-pogoda-v-ukraine-na-22-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 сентября будет преобладать пасмурная и холодная. В некоторых областях обещают кратковременные и небольшие дожди.

Погода завтра продолжит находиться под воздействием холодного циклона, то есть небо будет омраченным. Кратковременные дожди обещают почти по всей стране. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 22 сентября будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−8° тепла, а днем ожидается тоже 7−8° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погода в Харькове завтра прогнозируется пасмурная с кратковременным дождем. Столбики термометров ночью опустятся до 8−9° тепла, а днем поднимутся до 10−11° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 1−9 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет с переменчивой облачностью, солнце может выглянуть из-за облаков. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 10−11° тепла, а днем обещают 12−13° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 3−12 м/с.

Погодные условия во Львове в среду могут принести кратковременные дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 7−8° тепла, а днем обещают 10−11° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что первый снег в Украине выпадет уже на этой неделе в Карпатах. На остальной территории вместо снега будет дождь. Снег будет быстро таять, поскольку температура будет плюсовой даже в горах.