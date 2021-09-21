Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 22 вересня переважатиме похмура та холодна. В деяких областях обіцяють короткочасні та невеликі дощі.

Погода завтра продовжить перебувати під впливом холодного циклону, тобто небо буде захмареним. Короткочасні дощі обіцяють майже по всій країні. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 22 вересня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 7−8° тепла, а вдень повітря очікується теж 7−8° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погода в Харкові завтра прогнозується похмура з короткочасним дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−9° тепла, а вдень піднімуться до 10−11° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 1−9 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби буде з мінливою хмарність, сонце може виглянути з-за хмар. Можливі короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−11° тепла, а вдень обіцяють 12−13° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−12 м/с.

Погодні умови у Львові в середу можуть принести короткочасні дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−8° тепла, а вдень обіцяють 10−11° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що перший сніг в Україні випаде вже на цьому тижні у Карпатах. На решті території замість снігу спостерігатиметься дощ. Сніг швидко танутиме, оскільки температура буде плюсовою навіть у горах.