Вакцина від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160498-smert-pislya-vakcynaciyi-moz-nazvalo-kilkist-pov-yazanyh-z-imunizaciieu-vypadkiv.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, водночас 95 людей померли після щеплення.

За протоколами розслідувань регіональних груп оперативного реагування, 77 з 95 повідомлень — це випадкова подія, яка збіглася в часі з проведеним щепленням. Про це повідомили в експертному центрі МОЗ у відповідь на запит LIGA.Life.

В Україні вакцинували 6 млн 304 тис. 16 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених. У більшості випадків медики не встановили причинно-наслідковий зв’язок між смертю та проведеною імунізацією.

Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовиці в Одеської області 23 березня та смерті 53-річного лікаря в Запорізькій області 2 квітня, — пояснили у відомстві.

Розслідування причин решти 18 смертей триває, тому поки що не можна сказати, чи пов’язані вони з вакцинацією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Київщині після щеплення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту Володимир Сало.

13 вересня о 15.05 студент отримав щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech. З цього ж флакону було щеплено ще п’ять людей, усі вони почуваються добре. Протягом 30 хвилин медичного нагляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було.

Джерело: LIGA. Life