Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160497-vakcynu-pfizer-vyprobuvaly-na-p-yatyrichnyh-rezultaty-doslidjen.html

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Вакцина Pfizer і BioNTech протестована на дітях від п’яти до 11 років. У дослідженнях брали участь 2 тис. 268 дітей. Їх прищеплювали втричі меншою дозою, ніж дорослих.

Водночас кількість антитіл у дітей збіглася з кількістю антитіл у людей 16−25 років. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для дітей використовували зменшене дозування — 10 мікрограмів замість 30 мікрограмів. Вакцину вводили в стандартному порядку — дві дози з інтервалом у 21 день.

Через місяць після введення другої дози середній геометричний титр антитіл у дітей склав 1 тис. 197,6, що не відрізняється від титру антитіл, який спостерігався в людей з 16 по 25 років (1 тис. 146,5) після введення більшої дози препарату.

Частота виникнення побічних реакцій серед дітей також порівнянна з іншими віковими групами. Компанія заявляє, що не зареєструвала в учасників жодного випадку міокардиту — рідкісного побічного ефекту вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech, який спостерігали в хлопчиків і молодих чоловіків.

Тепер компанія планує надати дані про випробування американським і європейським медичним регуляторам, щоби найближчим часом отримати схвалення на застосування вакцини в дітей із п’яти років.

Також до кінця року Pfizer і BioNTech завершать випробування свого препарату на дітях молодшого віку й немовлятах від шести місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech може стати доступною для дітей. Компанія стверджує, що вакцина безпечна, добре переноситься і викликає міцну імунну відповідь.