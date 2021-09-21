Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160497-vakcinu-pfizer-ispytali-na-pyatiletnih-rezultaty-issledovaniy.html

Ракурс

Вакцина Pfizer и BioNTech протестирована на детях от пяти до 11 лет. В исследованиях участвовали 2 тыс. 268 детей. Их прививали в три раза меньшей дозой, чем взрослых.

При этом количество антител у детей совпало с количеством антител у людей 16−25 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для детей использовали уменьшенную дозировку — 10 микрограмм вместо 30 микрограмм. Вакцину вводили в стандартном порядке — две дозы с интервалом в 21 день.

Через месяц после введения второй дозы средний геометический титр антител у детей составил 1 тыс. 197,6, что не отличается от титра антител, который наблюдался у людей с 16 по 25 лет (1 тыс.146,5) после введения большей дозировки препарата.

Частота возникновения побочных реакций среди детей также оказалась сравнима с другими возрастными группами. Компания заявляет, что не зарегистрировала у участников ни одного случая миокардита — редко побочного эффекта вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, который наблюдали у мальчиков и молодых мужчин.

Теперь компания планирует предоставить данные об испытаниях американским и европейским медицинским регуляторам, чтобы в ближайшее время получить одобрение на применение вакцины у детей с пяти лет.

Также до конца года Pfizer и BioNTech завершат испытания своего препарата на детях младшего возраста и младенцах от шести месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech может стать доступной для детей. Компания утверждает, что вакцина безопасна, хорошо переносится и вызывает прочный иммунный ответ.