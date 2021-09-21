Ученые обнаружили гены, которые способствуют ожирению

https://racurs.ua/n160496-14-genov-svyazany-s-ojireniem-uchenye.html

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Международная группа ученых из США и Швеции установила гены, связанные с ожирением.

Ученые с помощью высокопроизводительной системы скрининга ожирения in vivo проверили причинно-следственную связь между генами и ожирением. В результате были выявлены 14 генов, которые способствуют ожирению, и три гена, которые его предотвращают, сообщает издание Nacked Science.

Нам известны сотни вариантов генов, которые с большей вероятностью присутствуют у людей, страдающих ожирением и другими заболеваниями. Но это не значит, что они вызывают заболевание, — подчеркивают исследователи.

По словам ученых, такая неопределенность была основным препятствием для того, чтобы использовать возможности популяционной геномики и определить цели для лечения ожирения.

Чтобы преодолеть этот барьер, мы разработали «автоматизированный конвейер» для одновременного тестирования сотен генов на причинную роль в ожирении, — отмечают ученые.

Отобрав 340 генов-кандидатов на основе одного из предыдущих исследований, ученые проанализировали их на круглых червях Caenorhabditis elegans, более 70% генов которых совпадают с человеческими. Эти черви также страдают ожирением, если их кормить сахаром.

Червей разбили на две группы:

одну посадили в обычную диету;

другой давали много фруктозы.

В дальнейшем путем скрининга исследователи обнаружили 14 генов, инактивация которых приводит к избыточной массе тела.

Черви, которые активно потребляли фруктозу, не только имели больше жира в организме и были большими, но еще и отличались менее крепким здоровьем и жили не так долго.

Впоследствии, используя эту модель, исследователи открыли три гена, блокировка которых предотвращала связанный с питанием набора веса, что продолжало жизни Caenorhabditis elegans и улучшало их нервно-двигательную функцию.

Ученые надеются, что это открытие позволит создать эффективные препараты от ожирения.

Напомним, ученые установили, что ожирение спасает от определенных острых заболеваний.

Источник: Nacked Science