14 генов связаны с ожирением — ученыеhttps://racurs.ua/n160496-14-genov-svyazany-s-ojireniem-uchenye.htmlРакурс
Международная группа ученых из США и Швеции установила гены, связанные с ожирением.
Ученые с помощью высокопроизводительной системы скрининга ожирения in vivo проверили причинно-следственную связь между генами и ожирением. В результате были выявлены 14 генов, которые способствуют ожирению, и три гена, которые его предотвращают, сообщает издание Nacked Science.
Нам известны сотни вариантов генов, которые с большей вероятностью присутствуют у людей, страдающих ожирением и другими заболеваниями. Но это не значит, что они вызывают заболевание, — подчеркивают исследователи.
По словам ученых, такая неопределенность была основным препятствием для того, чтобы использовать возможности популяционной геномики и определить цели для лечения ожирения.
Чтобы преодолеть этот барьер, мы разработали «автоматизированный конвейер» для одновременного тестирования сотен генов на причинную роль в ожирении, — отмечают ученые.
Отобрав 340 генов-кандидатов на основе одного из предыдущих исследований, ученые проанализировали их на круглых червях Caenorhabditis elegans, более 70% генов которых совпадают с человеческими. Эти черви также страдают ожирением, если их кормить сахаром.
Червей разбили на две группы:
- одну посадили в обычную диету;
- другой давали много фруктозы.
В дальнейшем путем скрининга исследователи обнаружили 14 генов, инактивация которых приводит к избыточной массе тела.
Черви, которые активно потребляли фруктозу, не только имели больше жира в организме и были большими, но еще и отличались менее крепким здоровьем и жили не так долго.
Впоследствии, используя эту модель, исследователи открыли три гена, блокировка которых предотвращала связанный с питанием набора веса, что продолжало жизни Caenorhabditis elegans и улучшало их нервно-двигательную функцию.
Ученые надеются, что это открытие позволит создать эффективные препараты от ожирения.
Напомним, ученые установили, что ожирение спасает от определенных острых заболеваний.
Источник: Nacked Science