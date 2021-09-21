Учені виявили гени, які сприяють ожирінню

https://racurs.ua/ua/n160496-14-geniv-pov-yazani-z-ojyrinnyam-ucheni.html

Ракурс

Міжнародна група вчених з США та Швеції встановила гени, пов’язані з ожирінням.

Науковці за допомогою високопродуктивної системи скринінгу ожиріння in vivo перевірили причинно-наслідковий зв’язок між генами і ожирінням. В результаті було виявлено 14 генів, які сприяють ожирінню, та три гени, які йому запобігають, повідомляє видання Nacked Science.

Нам відомі сотні варіантів генів, які з більшою ймовірністю присутні у людей, які страждають ожирінням і іншими захворюваннями. Але це не означає, що вони викликають захворювання, — наголошують дослідники.

За словами вчених, така невизначеність була основною перешкодою для того, щоб скористатися наявними можливостями популяційної геноміки і визначити цілі для лікування ожиріння.

Щоб подолати цей бар'єр, ми розробили «автоматизований конвеєр» для одночасного тестування сотень генів на причинну роль в ожирінні, — зазначають учені.

Відібравши 340 генів-кандидатів на основі одного з попередніх досліджень, учені проаналізували їх на круглих черв’яках Caenorhabditis elegans, понад 70% генів яких збігаються з людськими. Ці черв’яки також страждають ожирінням, якщо їх годувати цукром.

Черв’яків розбили на дві групи:

одну посадили на звичайну дієту;

іншій давали багато фруктози.

Надалі шляхом скринінгу дослідники виявили 14 генів, інактивація яких призводить до надлишкової маси тіла.

Черв’яки, активно споживали фруктозу, не тільки мали більше жиру в організмі і були більшими, але ще й відрізнялися менш міцним здоров’ям і жили не так довго.

Згодом, використовуючи цю модель, дослідники відкрили три гени, блокування яких запобігало пов’язаному з харчуванням набору ваги, продовжувало життя Caenorhabditis elegans і покращувало їх нервово-рухову функцію.

Учені сподіваються, що це відкриття дозволить створити ефективні препарати від ожиріння.

Нагадаємо, учені встановили, що ожиріння рятує від певних гострих захворювань.

Джерело: Nacked Science