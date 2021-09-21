Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n160498-smert-posle-vakcinacii-minzdrav-nazval-kolichestvo-sluchaev.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, в то же время 95 человек умерли после прививки.

По протоколам расследований региональных групп оперативного реагирования, 77 из 95 сообщений — это случайное событие, совпавшее по времени с проведенной прививкой. Об этом сообщили в экспертном центре Минздрава в ответ на запрос LIGA.Life.

В Украине вакцинировали 6 млн 304 тыс. 16 человек, то есть это 0,0015% от всех привитых. В большинстве случаев медики не установили причинно-следственная связь между смертью и проведенной иммунизацией.

Это, в частности, касается смерти военнослужащей в Одесской области 23 марта и смерти 53-летнего врача в Запорожской области 2 апреля, — пояснили в ведомстве.

Расследование причин остальных 18 смертей продолжается, поэтому пока нельзя сказать, связаны ли они с вакцинацией.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Киевщине после прививки вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало.

13 сентября в 15.05 студент получил прививку против коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech. С этого же флакона было привито еще пять человек, все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было.

Источник: LIGA. Life