Темпи спалаху COVID-19 в Україні вибухові, захворюваність уже наступного тижня перевищить середньоєвропейську

https://racurs.ua/ua/n160500-tempy-covid-spalahu-vybuhovi-zelenogo-karantynu-cogo-roku-ne-bude-kshe.html

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Темпи спалаху COVID-19 в Україні вибухові, захворюваність уже наступного тижня перевищить середньоєвропейську.

За останній тиждень на 68% зросла кількість нових виявлених випадків. Через тиждень захворюваність в Україні перевищить середньоєвропейську в перерахунку на 100 тис. населення.

Наразі зростання добових госпіталізацій пришвидшилося до +51% за тиждень. Це найбільша динаміка, яку ми спостерігали в 2021 році. Зараз ця динаміка вдвічі перевершує динаміку весняної хвилі, коли було 20−30%, — зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Приріст добових госпіталізацій становить 1,5 тис. в середньому за добу. Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 60%.

На думку експертів Київської школи економіки, цього тижня Чернівецька область може бути переведена на «червоний» рівень епіднебезпеки. У зоні ризику — усі області Західної України, Харківська, Луганська області.