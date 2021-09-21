Инновационные лекарства от коронавируса Минздрав поставил в регионы. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n160516-innovacionnye-lekarstva-ot-koronavirusa-pribyli-v-regiony-minzdrav.html

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Инновационные лекарства от COVID-19 в регионы поставило Министерство здравоохранения.

В области прибыло 20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab. Применение препаратов будет регулировать специальный протокол. Эти препараты включили в протокол лечения коронавирусной болезни еще в июне. Об этом 21 сентября заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Александр Комариду, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что медики, которые лечат «ковидных» больных, будут иметь четкую инструкцию относительно того, в каких именно случаях их использовать «Бамланивимаб» и «Этесевимаб» и как правильно это делать.

В Минздраве пояснили, что эти американские лекарства блокируют прикрепление COVID-19 к мембране клетки, что не позволяет вирусу дальше проникать в клетки человека. Также препарат нейтрализует вирус и способствует предотвращению развития SARS-CoV-2. Производитель утверждает, что эти лекарства действуют непосредственно на «ковид», благодаря чему можно предотвратить возникновение осложнений.

Напомним, 5 сентября в Украину прибыл гуманитарный груз стоимостью 20 млн долл. Помощь в виде инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab доставила американская благотворительная организация Direct Relief. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.