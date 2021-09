Шпионский Aston Martin для детей. Фото: The Little Car Company

Спорткар для детей Aston Martin DB5 (Астон Мартин) выпустили по случаю премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Модель, выполненная в масштабе 2:3 и выпущенная фирмой The Little Car Company совместно с кинокомпанией EON Productions. Мини-копия спорткара приводится в движение электродвигателем, а в оснащение входит множество «шпионских» устройств. Об этом сообщается на сайте The Little Car Company.

Управление всеми устройствами осуществляется с секретной панели, спрятанной в обшивке двери. На борту детского автомобиля есть дым-машина, создающая занавес позади спорткара и знаменитые меняющиеся номерные знаки. Кроме того, шпионское авто оснащено «пулеметами» Гатлинга в фарах, которые активируются по нажатию кнопки и имитируют стрельбу с помощью динамиков.

Под капотом машины установлена силовая установка мощностью 16 кВт-ч, которая позволяет развивать скорость до 72 км/ч, а запас хода составляет около 130 км. При этом способности авто можно искусственно ограничить.

Детская моделька считается настоящим «Астон Мартин» — каждый ее владелец автоматически становится членом клуба британской марки. Стоимость машины недетская — она стартует с 90 тыс. фунтов стерлингов, или более 3 млн грн по актуальному курсу. Тираж ограничен 125 экземплярами.

Напомним, новый фильм бондиады «Не время умирать» будет богатым на автомобиле. В ленте засветились знаменитый Aston Martin DB5, двухдверка Aston Martin DBS Superleggera, гиперкар Valhalla, внедорожники Land Rover Defender и Range Rover Sport.

