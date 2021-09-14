Фото: Jaguar Land Rover

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Новый фильм бондианы «007: Не время умирать» будет богатым на автомобили.

Так, актер Дэниел Крейг, играющий Джеймса Бонда, снова окажется за рулем знаменитого Aston Martin DB5. На этом купе британский шпион впервые прокатился еще в фильме «Голдфингер» 1964 года. Еще одним классическим автомобилем Aston Martin, снялся в новой ленте, стала модель V8. Эту машину, которую назвали «английским маслкаром», выпускали с 1969 по 1989 год. Об этом сообщает Autonews.

Среди новых автомобилей в киноленте и двухдверка Aston Martin DBS Superleggera с 5,2-литровым мотором V12 с двумя турбонагнетателями под капотом. Агрегат выдает 725 л. с. и 900 Нм момента. С нуля до 100 км/ч купе разгоняется за 3,4 сек., а его максимальная скорость составляет 342 км/ч.

Кроме того, появится в фильме и гибридный гиперкар Valhalla от Aston Martin. Его суммарная мощность составляет 950 л. с., а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Традиционно в новом фильме о Бонде снялись внедорожники Land Rover. В съемках принял участие Defender нового поколения, который представили в 2019 году. Также покажут самую мощную версию Range Rover Sport-модификацию SVR с компрессорным V8 5,0 мощностью 575 л. с. Такой внедорожник набирает «сотню» за 4,5 сек. и способен разгоняться до 280 км/ч.

Не обойдется в новом фильме и без классических внедорожников. В одном из эпизодов киноленты Джеймс Бонд окажется за рулем Land Rover Series III с открытым верхом. Этот автомобиль выпускался в Великобритании с 1971 по 1985 год.

Как известно, самый известный автомобиль Бонда — серебристо-серый Aston Martin DB5, который впервые появился в фильме «Голдфингер», а также «сыграл в фильмах «Шаровая молния», «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «Казино «Рояль», «007: Координаты «Скайфолл». В фильмах использовано несколько различных Aston Martin для съемок и рекламы.

Джеймс Бонд в фильмах руководил рядом автомобилей, включая Aston Martin V8 Vantage, в 1980 годах, V12 Vanquish и DBS в течение 2000-х годов, а также Lotus Esprit, BMW Z3, BMW 750iL и BMW Z8. Вместе с тем он также мог управлять многими другими автомобилями, начиная от Citroën 2CV до автобуса Routemaster.

Фильм «007: Не время умирать» (No Time to Die) — будущая 25 лента из серии фильмов про английского агента Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга. Роль Бонда в пятый раз исполнил британец Дэниел Крейг.

Напомним, в августе 2019 года автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5, который оснащен рядом киношно-шпионских устройств, за 6,4 млн долл. продали на аукционе Sotheby’S в американском городе Монтерей. Покупатель автомобиля пожелал остаться неизвестным.

Источник: Autonews