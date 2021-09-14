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Ракурс
Жириновский потерял штаны на дебатах. Фото: csn-tv.ru

Жириновский потерял штаны на дебатах (ВИДЕО)

14 сен 2021, 16:44
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Владимир Жириновский, скандальный лидер «Либерально-демократической партии России», потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.

Политик обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». Трансляция дебатов появилась в сети.

Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты, — заявил Жириновский.


Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свою речь, параллельно поправляя одежду.

Источник: Ракурс


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