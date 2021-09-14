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Жириновский потерял штаны на дебатах. Фото: csn-tv.ru
Жириновский потерял штаны на дебатах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160153-jirinovskiy-poteryal-shtany-na-debatah-video.htmlРакурс
Владимир Жириновский, скандальный лидер «Либерально-демократической партии России», потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.
Политик обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». Трансляция дебатов появилась в сети.
Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты, — заявил Жириновский.
Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свою речь, параллельно поправляя одежду.
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