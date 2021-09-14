Жириновский потерял штаны на дебатах. Фото: csn-tv.ru

https://racurs.ua/n160153-jirinovskiy-poteryal-shtany-na-debatah-video.html

Ракурс

Владимир Жириновский, скандальный лидер «Либерально-демократической партии России», потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.

Политик обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». Трансляция дебатов появилась в сети.

Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты, — заявил Жириновский.



Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свою речь, параллельно поправляя одежду.