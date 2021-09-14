Новый город в Крыму на 50 тыс. человек хочет построить РФ

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Новый город может появиться на территории оккупированного Крыма. Подконтрольная России власть аннексированного полуострова поддержала строительство города-сада.

Об этом заявил сепаратист Сергей Аксенов 14 сентября во время заседания так называемого Совета министров Крыма.

Крупные игроки готовы построить крупный населенный пункт на 50 тыс. жителей. Это и проживание, и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты, — отметил Аксенов.



На сегодня население всего Сакского района, который расположен в западной части полуострова, составляет около 75 тыс. человек.

Напомним, в конце февраля — начале марта 2014 года переброшенные из России и военных баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Революции достоинства, оккупировали Крымский полуостров. Впоследствии оккупанты провели так называемый незаконный референдум за якобы присоединение Крыма к России.