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Ракурс
Нове місто в Криму на 50 тис. осіб хоче звести Росія — новини Криму

Нове місто в Криму на 50 тис. осіб хоче звести Росія

14 вер 2021, 16:33
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Нове місто може з’явитися на території окупованого Криму. Підконтрольна Росії влада анексованого півострова підтримала будівництво міста-саду.

Про це заявив сепаратист Сергій Аксьонов 14 вересня під час засідання так званої Ради міністрів Криму.

Великі гравці готові побудувати великий населений пункт на 50 тис. мешканців. Це і проживання, і відпочинок в курортний сезон. На мій погляд, ідея правильна, підтримана нами. Зараз тривають розрахунки, — зазначив Аксьонов.


Нині населення усього Сакського району, що розташований у західній частині півострова становить близько 75 тис. осіб.

Нагадаємо, у кінці лютого — на початку березня 2014 року перекинуті з Росії та військових баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Революції гідності, окупували Кримський півострів. Згодом окупанти провели так званий незаконний референдум за нібито приєднання Криму до Росії.

Джерело: Ракурс


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