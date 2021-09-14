МОЗ оновив правила карантину в різних зонах

Зони карантину. Скріншот: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n160151-moz-onovyv-pravyla-karantynu-v-riznyh-zonah.html

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Карантин в Україні запроваджуватимуть згідно з оновленими правилами. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) надало детальне роз’яснення нових карантинних обмежень та норм.

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба відомства.

Так, якщо вся країна перебуватиме в «зеленій» зоні, то існуватиме лише одне обмеження — обов’язкове носіння маски в громадських приміщеннях та громадському транспорті. У випадку погіршення ситуації з коронавірусом, по всій Україні запроваджують «жовту» зону.

У «жовтій» зоні заборонено:

масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів;

робота закладів освіти, окрім тих, де менш як 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат.

обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності в понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів жовтого або зеленого сертифікатів, крім осіб, які не досягли 18 років.

У «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки забороняється робота всіх закладів громадського харчування крім тих, що працюють на доставку. Робота ТРЦ, розважальних центрів та кінотеатрів припиняється. На карантин підуть спортзали, непродовольчі магазини, фітнес-центри. Школи припинять працювати, якщо всі працівники не провакциновані на 100% від коронавірусу. Спортивні заходи проводитимуться без глядачів та за умови складання тестів на коронавірус, хостели та готелі припинять роботу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни в правилах карантину прокоментував очільник Кабміну Денис Шмигаль. Він вважає, що новації в «карантинній» постанові уряду послаблюють обмеження.