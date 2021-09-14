Порушників нормативів COVID-вакцинації штрафуватимуть у Києві. Фото: УП

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Порушники нормативів вакцинації від коронавірусної хвороби в Києві отримають штрафи.

Каратимуть за порушення з понеділка, 20 вересня. З травня Київ почав готуватися до щеплень і вакцинальної кампанії, зараз у столиці вакцинували близько 800 тис. осіб, це найвищий показник вакцинації в країні. Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, що стосується тих 80% нормативу, встановленого Кабміном щодо відвідування закладів освіти, культурного, побутового спрямування, коливається відсоток вакцинації в різному бізнесі від 20% до 90%. Найгірша ситуація спостерігається в освітній сфері — кількість осіб, які не робили щеплення становить 65−70%.

Рубан упевнений, що необхідно проводити всі масштабні заходи на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи медсестрою. Зараз у Києві щодня працюють 10 мобільних груп, кожна з яких обходить близько 15−20 суб'єктів і проводить роз’яснювальну роботу.

Сьогодні ще не складаються протоколи про порушення, поки проходять консультації, тому що люди після літа забули, що таке коронавірус, як потрібно дотримуватися правил. Але з понеділка, коли буде прийнято рішення Кабміну, будуть і штрафні санкції, і залучатимуться до відповідальності порушники, — пообіцяв чиновник.

Нагадаємо, прем'єр-міністр заявив, що обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу не планують запроваджувати в Україні. Водночас уряд налаштований мотивувати людей добровільно робити щеплення.