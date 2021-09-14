Нарушителей нормативов COVID-вакцинации будут штрафовать в Киеве. Фото: УП

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Нарушители нормативов вакцинации от коронавирусной болезни в Киеве получат штрафы.

Будут наказывать за нарушения с понедельника, 20 сентября. С мая Киев начал готовиться к прививкам и вакцинальной кампании, сейчас в столице вакцинировали около 800 тыс. человек, это самый высокий показатель вакцинации в стране. Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, что касается тех 80% норматива, установленного Кабмином относительно посещения учреждений образования, культурного, бытового направления, колеблется процент вакцинации в различном бизнесе от 20% до 90%. Наихудшая ситуация наблюдается в образовательной сфере — количество лиц, которые не делали прививки составляет 65−70%.

Рубан уверен, что необходимо проводить все масштабные мероприятия на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая медсестрой. Сейчас в Киеве ежедневно работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит около 15−20 субъектов и проводит разъяснительную работу.

Сегодня еще не составляются протоколы о нарушении, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и будут привлекаться к ответственности нарушители, — пообещал чиновник.

Напомним, премьер-министр заявил, что обязательную вакцинацию против коронавируса не планируют вводить в Украине. В то же время правительство настроено мотивировать людей добровольно делать прививки.