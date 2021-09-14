Минздрав обновил правила карантина в разных зонах

Зоны карантина. Скриншот: Минздрав

https://racurs.ua/n160151-minzdrav-obnovil-pravila-karantina-v-raznyh-zonah.html

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Карантин в Украине будут вводить согласно обновленным правилам. Минздрав представил детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

Так, если вся страна будет находиться в «зеленой» зоне, то будет существовать только одно ограничение — обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом, по всей Украине введут «желтую» зону.

В «желтой» зоне запрещается:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем один человек на 10 кв. метров;

работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых сертификатов у более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет.

В «красной» зоне эпидемиологической опасности запрещается работа всех заведений общественного питания кроме работающих на доставку. Работа ТРЦ, развлекательных центров и кинотеатров прекращается. На карантин уйдут спортзалы, непродовольственные магазины, фитнес-центры. Школы прекратят работать, если все работники не вакцинированы на 100% от коронавируса. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей при условии сдачи тестов на коронавирус, хостелы и гостиницы прекратят работу.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения в правилах карантина прокомментировал глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он считает, что новации в «карантинном» постановлении правительства ослабляют ограничения.