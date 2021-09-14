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Ракурс
Жириновський згубив штани на дебатах. Фото: csn-tv.ru

Жириновський згубив штани на дебатах (ВІДЕО)

14 вер 2021, 16:44
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Володимир Жириновський, скандальний лідер «Ліберально-демократичної партії Росії», втратив штани під час своєї промови на передвиборних дебатах.

Політик розкритикував тих, хто «влаштував капіталізм». Трансляція дебатів з’явилася в мережі.

Всі урядові міністри, всі губернатори, вони, так би мовити, комуністи, — заявив Жириновський.


Однак його мову перервав казус — у політика різко сповзли штани. Жириновський не замовк і трохи повільніше продовжив свою промову, паралельно поправляючи одяг.

Джерело: Ракурс


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