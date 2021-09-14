Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Жириновський згубив штани на дебатах. Фото: csn-tv.ru
Жириновський згубив штани на дебатах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160153-jyrynovskyy-zgubyv-shtany-na-debatah-video.htmlРакурс
Володимир Жириновський, скандальний лідер «Ліберально-демократичної партії Росії», втратив штани під час своєї промови на передвиборних дебатах.
Політик розкритикував тих, хто «влаштував капіталізм». Трансляція дебатів з’явилася в мережі.
Всі урядові міністри, всі губернатори, вони, так би мовити, комуністи, — заявив Жириновський.
Однак його мову перервав казус — у політика різко сповзли штани. Жириновський не замовк і трохи повільніше продовжив свою промову, паралельно поправляючи одяг.
.
Україна в геополітичному інтер'єрі: що слід розуміти про опонентів і союзників
Справа про «реального дебіла»: вчимося ображати політичних опонентів правильно
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...