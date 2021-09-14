Фото: Jaguar Land Rover

https://racurs.ua/ua/n160154-aston-martin-i-land-rover-scho-vidomo-pro-novi-avto-bonda-foto-video.html

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Новий фільм бондіади «007: Не час помирати» буде багатим на автомобілі.

Так, актор Деніел Крейґ, який грає Джеймса Бонда, знову опиниться за кермом знаменитого Aston Martin DB5. На цьому купе британський шпигун вперше прокотився ще у фільмі «Голдфінгер» 1964 року. Ще одним класичним автомобілем Aston Martin, що знявся в новій стрічці, стала модель V8. Цю машину, яку назвали «англійським маслкаром», випускали з 1969 по 1989 рік. Про це повідомляє Autonews.

Серед нових автомобілів в кінострічці й дводверка Aston Martin DBS Superleggera з 5,2-літровим мотором V12 з двома турбонагнітачами під капотом. Агрегат видає 725 к. с. і 900 Нм моменту. З нуля до 100 км/год. купе розганяється за 3,4 сек., а його максимальна швидкість становить 342 км/год.

Крім того, з’явиться у фільмі й гібридний гіперкар Valhalla від Aston Martin. Його сумарна потужність складає 950 к. с., а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Традиційно в новому фільмі про Бонда знялися позашляховики Land Rover. У зйомках взяв участь Defender нового покоління, який представили в 2019 році. Також покажуть найпотужнішу версію Range Rover Sport — модифікацію SVR з компресорним V8 5,0 потужністю 575 к. с. Такий позашляховик набирає «сотню» за 4,5 сек. і здатний розганятися до 280 км/год.

Не обійдеться в новому фільмі і без класичних позашляховиків. В одному з епізодів кінострічки Джеймс Бонд опиниться за кермом Land Rover Series III з відкритим верхом. Цей автомобіль випускався у Великій Британії з 1971 по 1985 рік.

Як відомо, найвідоміший автомобіль Бонда — сріблясто-сірий Aston Martin DB5, що вперше з’явився у фільмі «Голдфінгер», а також «зіграв» у фільмах «Кульова блискавка», «Золоте око», «Завтра не помре ніколи», «Казино «Рояль», «007: Координати «Скайфолл». У фільмах використано декілька різних Aston Martin для зйомок та реклами.

Джеймс Бонд у фільмах керував низкою автомобілів, включаючи Aston Martin V8 Vantage, у 1980 роках, V12 Vanquish і DBS протягом 2000-х років, а також Lotus Esprit, BMW Z3, BMW 750iL і BMW Z8. Разом з тим він також міг керувати багатьма іншими автомобілями, починаючи від Citroën 2CV до автобуса Routemaster.

Фільм «007: Не час помирати» (No Time to Die) — майбутня 25 стрічка з серії фільмів про англійського агента Джеймса Бонда, героя романів Яна Флемінга. Роль Бонда вп’яте виконав британець Деніел Крейґ.

Нагадаємо, у серпні 2019 року автомобіль Джеймса Бонда Aston Martin DB5, який оснащений низкою кіношно-шпигунських пристроїв, за 6,4 млн дол. продали на аукціоні Sotheby’s в американському місті Монтерей. Покупець автомобіля побажав залишитися невідомим.

Джерело: Autonews