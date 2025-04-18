В Стрые мужчина хотел сдать теорию на водительском экзамене с помощью "умных" очков

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Ракурс

У сервісному центрі МВС, що у Стрию на Львівщині, житель Львова хотів скласти теоретичний іспит на водійські права за допомогою окулярів із вбудованою відеокамерою.

Про це повідомили в пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області.

Як ідеться у повідомленні, перед початком іспиту львів’янин сів за комп’ютер та дістав з футляра та одягнув «розумні окуляри», які були оснащені вбудованою камерою.

Окуляри дозволяють транслювати відео в реальному часі, тож ідея, схоже, полягала в тому, щоб отримати допомогу з відповідями від невидимого консультанта, — йдеться у повідомленні.

Спроба львів’янина була невдалою — адміністраторка одразу зупинила іспит.