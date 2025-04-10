«Транспортный безвиз» между Украиной и Евросоюзом продлили

https://racurs.ua/n205471-transportnyy-bezviz-mejdu-ukrainoy-i-evrosouzom-prodlili.html

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«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжили до кінця 2025 року.

Це уже четверте продовження такої угоди.

Зокрема, українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37%.

Угоду про транспортну лібералізацію між Україною та ЄС підписали у червні 2022 року.

Вона відкрила українським перевізникам можливість в’їзду, транзиту та перевезення вантажів територією ЄС без необхідності отримувати міжнародний дозвіл, кількість яких була обмеженою.

9 квітня стало відомо, що ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною після завершення його дії 5 червня і поверне довоєнні умови. Про це розповів один з європейських посадовців у коментарі «ЄвроПравді».

Він додав, що обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.