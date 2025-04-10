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«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжили
«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжилиhttps://racurs.ua/ua/n205471-transportnyy-bezviz-mij-ukrayinou-i-ievrosouzom-prodovjyly.htmlРакурс
«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжили до кінця 2025 року.
Це уже четверте продовження такої угоди.
Зокрема, українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37%.
Угоду про транспортну лібералізацію між Україною та ЄС підписали у червні 2022 року.
Вона відкрила українським перевізникам можливість в’їзду, транзиту та перевезення вантажів територією ЄС без необхідності отримувати міжнародний дозвіл, кількість яких була обмеженою.
9 квітня стало відомо, що ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною після завершення його дії 5 червня і поверне довоєнні умови. Про це розповів один з європейських посадовців у коментарі «ЄвроПравді».
Він додав, що обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.
Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни, — сказав посадовець.