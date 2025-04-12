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Ракурс
Конкурс World Press Photo отозвал приглашение фотографа российского ТАСС на церемонию награждения

Конкурс World Press Photo отозвал приглашение фотографа российского ТАСС на церемонию награждения

12 апр 2025, 16:50
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Фотоконкурс World Press Photo відкликав запрошення фотографа російського ТАСС на церемонію нагородження.

У зв’язку з посиленням напруги на європейському континенті ми більше не можемо приймати гостей, котрі представляють російські організації, підконтрольні державі, — йдеться в повідомленні організаторів.

Представники конкурсу додали, що через це Михайло Терещенко більше не запрошений на церемонію нагородження в Амстердамі.

Терещенко фотографував антиурядові протести в Грузії 2024 року. В інтервʼю ТАСС він казав, що надсилав на World Press Photo знімки «звільненого Маріуполя», які зробив під час «активної фази визволення» міста.

Один із найпрестижніших фотоконкурсів — World Press Photo — кожного року відзначає найкращі журналістські та документальні фотографії, створені за цей рік.

Источник: Ракурс


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