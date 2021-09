Шпигунський Aston Martin для дітей. Фото: The Little Car Company

Спорткар для дітей Aston Martin DB5 (Астон Мартін) випустили з нагоди прем'єри нового фільму про Джеймса Бонда «Не час вмирати».

Модель, виконана в масштабі 2:3 й випущена фірмою The Little Car Company спільно з кінокомпанією EON Productions. Міні-копія спорткара приводиться в рух електродвигуном, а в оснащення входить безліч «шпигунських» пристроїв. Про це повідомляється на сайті The Little Car Company.

Управління всіма пристроями здійснюється з секретної панелі, захованої в обшивці дверей. На борту дитячого автомобіля є дим-машина, що створює завісу позаду спорткару та знамениті змінювані номерні знаки. Крім того, шпигунське авто оснащене «кулеметами» Гатлінга у фарах, які активуються за натисканням кнопки й імітують стрілянину за допомогою динаміків.

Під капотом машини встановлена силова установка потужністю 16 кВт-год, яка дозволяє розвивати швидкість до 72 км/год, а запас ходу становить близько 130 км. При цьому здатності авто можна штучно обмежити.

Дитяча моделька вважається справжнім «Астон Мартін» — кожен її власник автоматично стає членом клубу британської марки. Вартість машини недитяча — вона стартує з 90 тис. фунтів стерлінгів, або понад 3 млн грн за актуальним курсом. Тираж обмежений 125 примірниками.

Нагадаємо, новий фільм бондіади «Не час помирати» буде багатим на автомобілі. У стрічці засвітилися знаменитий Aston Martin DB5, дводверка Aston Martin DBS Superleggera, гіперкар Valhalla, позашляховики Land Rover Defender та Range Rover Sport.

