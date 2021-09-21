Інноваційні ліки від коронавірусу МОЗ поставило в регіони. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n160516-innovaciyni-liky-vid-koronavirusu-prybuly-v-regiony-moz.html

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Інноваційні ліки від COVID-19 в регіони поставило Міністерство охорони здоров’я.

В області прибуло 20 тис. флаконів Bamlanivimab та 40 тис. флаконів Etesevimab. Застосування препаратів регулюватиме спеціальний протокол. Ці препарати включили до протоколу лікування коронавірусної хвороби ще в червні. Про це 21 вересня заявив заступник міністр охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олександр Комаріду, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві наголосили, що медики, які лікують «ковідних» хворих, матимуть чітку інструкцію щодо того, в яких саме випадках їх використовувати «Бамланівімаб» та «Етесевімаб» та як правильно це робити.

У МОЗ пояснили, що ці американські ліки блокують прикріплення COVID-19 до мембрани клітини, що не дозволяє вірусу далі проникати в клітини людини. Також препарат нейтралізує вірус та сприяє запобіганню розвитку SARS-CoV-2. Виробник стверджує, що ці ліки діють безпосередньо на «ковід», завдяки чому можна запобігти виникнення ускладнень.

Нагадаємо, 5 вересня до України прибув гуманітарний вантаж вартістю 20 млн дол. Допомогу у виді інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab доставила американська благодійна організація Direct Relief. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.