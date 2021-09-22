Подвійне громадянство пообіцяв Зеленський діаспорі в США

Подвійне громадянство. Фото: Стопкор

https://racurs.ua/ua/n160519-podviyne-gromadyanstvo-poobicyav-zelenskyy-diaspori-v-ssha.html

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Подвійне громадянство пообіцяв українській діаспорі в США президент України Володимир Зеленський.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що проходила в Українському інституті Америки, передає «Укрінформ».

Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що ця ініціатива працюватиме лише з дружніми країнами, оскільки «деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі». Під цими словами український лідер мав на увазі Російську Федерацію.

Зеленський наголосив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру шляхом дипломатії та переговорів «з дуже складною державою і складними людьми». Він наполягає, що Україні потрібна підтримка й тиск міжнародної спільноти для відновлення нашої держави з усіма територіями.

Натомість президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська громада докладає всіх зусиль, щоби впливати на американську політику щодо України та сприяти реалізації курсу України на членство в НАТО і ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупинці проекту «Північний потік-2».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський похизувався будівництвом доріг та мостів в Україні перед американцями українського походження.

Джерело: Укрінформ