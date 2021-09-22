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Ракурс
Зеленский. Фото: Корреспондент

Кращі, ніж у Нью-Йорку — Зеленський похизувався українськими дорогами в США

22 вер 2021, 08:18
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Володимир Зеленський, президент України, похизувався будівництвом доріг та мостів в Україні перед американцями українського походження.

Він заявив, що дороги в Україні вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Укрінформ».

Президент наголосив, що Україні необхідно відновити історію, справедливість та повагу до багатовікової, багатонаціональної й багатокольорової держави, причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами.

У нас зараз дороги вже краще, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні «вилизати» нашу державу, щоби були бруківка, дороги, мости, — це і є повага до історії нашої країни, — вказав він, викликавши схвальні оплески аудиторії.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що області-фаворити з будівництва доріг у 2021 році назвали в Кабінеті міністрів України. Напередодні уряд ухвалив постанову «Деякі питання дорожнього господарства», згідно з якою на будівництво, реконструкцію та ремонти доріг цьогоріч планується виділити 23,3 млрд грн. При цьому лідером за обсягом отриманих на це коштів стала одна область — Дніпропетровська, якій передбачено майже десяту частину від загальної суми.

Джерело: Укрінформ

Джерело: Ракурс


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