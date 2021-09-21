Всесвітній День без автомобіля відзначають 22 вересня. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n160517-vsesvitniy-den-bez-avtomobilya-vidznachaut-22-veresnya-istoriya-svyata.html

Ракурс

22 вересня церковне свято святих Йоакима та Анни — батьків Діви Марії.

У народі Анну та Іоакима вважають покровителями породіль і бездітних, адже вони самі досить довго не могли зачати дитину, і сталося це, коли вони були у похилому віці. Праведним Аанні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

Народні прикмети й повір’я на 22 вересня:

Багато павутини — до погожої осені та морозної зими.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися — взимку буде багато снігу

Листя з вишні ще не опало — до теплої погоди.

В Україні 22 вересня відзначають День партизанської слави, яке було встановлене у 2001 році з метою вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни.

22 вересня у більшості країн світу відзначається День без автомобіля (World Carfree Day). Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи. Уперше День без автомобіля провели у Швейцарії в 1973 році, коли влада країни у зв’язку з паливною кризою закликала громадян відмовитись на декілька днів від автомобілів. Далі цю акцію підхопили й інші країни, а до 2001 року до руху офіційно приєдналися понад тисяча міст у 35 країнах світу.

22 вересня в історії:

1002 рік — заснували міста Хотин в Чернівецькій області.

1499 рік — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.

1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення рабів.

1908 рік — князівство Болгарія визнано незалежною державою.

1939 рік — радянські війська окупували Львів і Стрий.

1955 рік — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.

1980 рік — почалася ірано-іракська війна.

Нагадаємо, 21 вересня відзначали Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом. Це свято також традиційно вважається й жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду.