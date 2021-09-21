Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Всесвітній День без автомобіля відзначають 22 вересня. Фото: day.kyiv.ua

Всесвітній День без автомобіля відзначають 22 вересня — історія свята

21 вер 2021, 22:50
999

22 вересня церковне свято святих Йоакима та Анни — батьків Діви Марії.

У народі Анну та Іоакима вважають покровителями породіль і бездітних, адже вони самі досить довго не могли зачати дитину, і сталося це, коли вони були у похилому віці. Праведним Аанні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

Народні прикмети й повір’я на 22 вересня:

  • Багато павутини — до погожої осені та морозної зими.
  • Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися — взимку буде багато снігу
  • Листя з вишні ще не опало — до теплої погоди.

В Україні 22 вересня відзначають День партизанської слави, яке було встановлене у 2001 році з метою вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни.

22 вересня у більшості країн світу відзначається День без автомобіля (World Carfree Day). Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи. Уперше День без автомобіля провели у Швейцарії в 1973 році, коли влада країни у зв’язку з паливною кризою закликала громадян відмовитись на декілька днів від автомобілів. Далі цю акцію підхопили й інші країни, а до 2001 року до руху офіційно приєдналися понад тисяча міст у 35 країнах світу.


22 вересня в історії:

  • 1002 рік — заснували міста Хотин в Чернівецькій області.
  • 1499 рік — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.
  • 1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення рабів.
  • 1908 рік — князівство Болгарія визнано незалежною державою.
  • 1939 рік — радянські війська окупували Львів і Стрий.
  • 1955 рік — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.
  • 1980 рік — почалася ірано-іракська війна.

Нагадаємо, 21 вересня відзначали Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом. Це свято також традиційно вважається й жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів