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Всесвітній День без автомобіля відзначають 22 вересня. Фото: day.kyiv.ua
Всесвітній День без автомобіля відзначають 22 вересня — історія святаhttps://racurs.ua/ua/n160517-vsesvitniy-den-bez-avtomobilya-vidznachaut-22-veresnya-istoriya-svyata.htmlРакурс
22 вересня церковне свято святих Йоакима та Анни — батьків Діви Марії.
У народі Анну та Іоакима вважають покровителями породіль і бездітних, адже вони самі досить довго не могли зачати дитину, і сталося це, коли вони були у похилому віці. Праведним Аанні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.
Народні прикмети й повір’я на 22 вересня:
- Багато павутини — до погожої осені та морозної зими.
- Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися — взимку буде багато снігу
- Листя з вишні ще не опало — до теплої погоди.
В Україні 22 вересня відзначають День партизанської слави, яке було встановлене у 2001 році з метою вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Другої світової війни.
22 вересня у більшості країн світу відзначається День без автомобіля (World Carfree Day). Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи. Уперше День без автомобіля провели у Швейцарії в 1973 році, коли влада країни у зв’язку з паливною кризою закликала громадян відмовитись на декілька днів від автомобілів. Далі цю акцію підхопили й інші країни, а до 2001 року до руху офіційно приєдналися понад тисяча міст у 35 країнах світу.
22 вересня в історії:
- 1002 рік — заснували міста Хотин в Чернівецькій області.
- 1499 рік — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.
- 1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення рабів.
- 1908 рік — князівство Болгарія визнано незалежною державою.
- 1939 рік — радянські війська окупували Львів і Стрий.
- 1955 рік — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.
- 1980 рік — почалася ірано-іракська війна.
Нагадаємо, 21 вересня відзначали Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом. Це свято також традиційно вважається й жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду.
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