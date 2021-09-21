Всемирный День без автомобиля отмечают 22 сентября. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/n160517-vsemirnyy-den-bez-avtomobilya-otmechaut-22-sentyabrya-istoriya-prazdnika.html

Ракурс

22 сентября церковный праздник святых Иоакима и Анны — родителей Девы Марии.

В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами достаточно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте. Праведным Аанне и Иоахиму нужно молиться в случаях бесплодия.

Народные приметы и поверья на 22 сентября:

Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.

Если с лиственницы еще не все иголки осыпались — зимой будет много снега

Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.

В Украине 22 сентября отмечают День партизанской славы, который был установлен в 2001 году с целью чествования подвига партизан и подпольщиков в период Второй мировой войны.

22 сентября в большинстве стран мира отмечается День без автомобиля (World Carfree Day). В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на сутки отказаться от использования частного транспортного средства в пользу общественного транспорта, езды на велосипеде или ходьбы. Впервые День без автомобиля провели в Швейцарии в 1973 году, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться на несколько дней от автомобилей. Далее эту акцию подхватили и другие страны, а к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

22 сентября в истории:

1002 год — основали города Хотин в Черновицкой области.

1499 год — Швейцария обрела независимость от Священной Римской империи.

1862 год — президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении рабов.

1908 год — княжество Болгария признано независимым государством.

1939 год — советские войска оккупировали Львов и Стрый.

1955 год — у Бахчисарая открыли крупнейшую в СССР астрофизическую обсерваторию.

1980 год — началась ирано-иракская война.

Напомним, 21 сентября отмечали Рождество Пресвятой Богородицы, еще также называют Богородичным праздником. Этот праздник также традиционно считается и женским праздником, когда женщину принадлежит почитать как продолжательницу рода.