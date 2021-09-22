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Ракурс
Зеленский. Фото: Корреспондент

Лучше, чем в Нью-Йорке — Зеленский похвастался украинскими дорогами в США

22 сен 2021, 08:18
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Владимир Зеленский, президент Украины, похвастался строительством дорог и мостов в Украине перед американцами украинского происхождения.

Он заявил, что дороги в Украине уже лучше, чем в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Укринформ».

Президент подчеркнул, что Украине необходимо восстановить историю, справедливость и уважение к многовековой, многонациональной и многоцветному государству, причем восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами.

У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны «вылизать» наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны, — указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории.


Напомним, ранее мы сообщали, что области-лидеры по строительству дорог в 2021 году назвали в Кабинете министров Украины. Накануне правительство приняло постановление «Некоторые вопросы дорожного хозяйства», согласно которому на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в этом году планируется выделить 23,3 млрд грн. При этом лидером по объему полученных на это средств стала одна область — Днепропетровская, которой предусмотрено почти десятую часть от общей суммы.

Источник: Укринформ

Источник: Ракурс


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