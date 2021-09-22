Двойное гражданство пообещал Зеленский диаспоре в США

Двойное гражданство. Фото: Стопкор

https://racurs.ua/n160519-dvoynoe-grajdanstvo-poobeschal-zelenskiy-diaspore-v-ssha.html

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Двойное гражданство пообещал украинской диаспоре в США президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал во время встречи с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки, передает «Укринформ».

Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинской Америки, — сказал Зеленский.

Он отметил, что эта инициатива будет работать только с дружественными странами, поскольку «некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья». Под этими словами украинский лидер подразумевал Российскую Федерацию.

Зеленский отметил, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира путем дипломатии и переговоров «с очень сложным государством и сложными людьми». Он настаивает, что Украине нужна поддержка и давление международного сообщества для восстановления нашего государства со всеми территориями.

Вместе с тем президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинское сообщество прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины и способствовать реализации курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта «Северный поток-2».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский похвастался строительством дорог и мостов в Украине перед американцами украинского происхождения.

Источник: Укринформ