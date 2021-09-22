Первый снег в Карпатах. Фото: Facebook

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Ракурс

Погода в Карпатах удивила первым снегом. На одной из самых высоких вершин карпатских гор — горе Поп Иван Черногорский — ограниченная видимость, спасательный пост полностью заснежило.

Температура воздуха по состоянию на 8.35 утра составляет −4°С. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Ветер фиксируют северо-западный 3−4 м/с.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2 тыс. 28 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы расположены руины польской астрономо-метеорологической обсерватории.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый снег в Украине выпадет уже на этой неделе — осадки будут фиксировать в Карпатах. На остальной территории вместо снега будет наблюдаться дождь.