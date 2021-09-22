Самоубийство. Фото: istock

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Ракурс

В Киеве 17-летняя девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с 25 этажа многоэтажки.

Ее заметили очевидцы и позвонили в полицию. Об этом сообщает глава полиции Киева Александр Билошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, на линию полиции сообщили, что ребенок сидит свесив ноги с 25-го этажа дома на улице Ревуцкого.

На сообщение откликнулись патрульные полицейские Алексей Савкин и Владимир Кияница. Они быстро поднялись на общий балкон, где сидела девушка, и попытались начать с ней разговор. Обычно полицейским удается оказать психологическую помощь в подобных ситуациях, но не в этот раз — на контакт девушка не пошла.

Во время попыток полицейских установить контакт с девушкой она внезапно выскользнула из ограды вниз и повисла на руках. Патрульный полицейский Савкин не растерялся — он мигом схватил ее и затащил на балкон. Немного успокоившись, девушка рассказала полицейским, что ее семья сейчас переживает определенные проблемы, которые очень ее волнуют, поэтому она хотела уйти из жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что в мире за последние 30 лет количество самоубийств выросло на 20 тыс. в год, несмотря на значительное снижение их уровня в зависимости от возраста. По мнению ученых, эту тенденцию будет трудно изменить на фоне быстрого роста населения мира.